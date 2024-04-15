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Сегодня, 17:39

Петржела: «Для «Зенита» главное — победа в чемпионате. Игра в кубке для них не так важна»

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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился с «СЭ» мнением о предстоящем ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между сине-бело-голубыми и «Спартаком».

Первая игра закончилась победой команды из Санкт-Петербурга со счетом 2:1. У «Зенита» отличился дублем нападающий Педро, у «Спартака» забил Манфред Угадьде.

«Для «Зенита» главное — победа в чемпионате. Игра в Кубке для него не так важна, поэтому тренерский штаб даст шанс более широкому кругу футболистов. Но и они не проиграют», — сказал Петржела «СЭ».

Ответный матч «Зенит» — «Спартак» состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 мск.

(Константин Передерий)

Властимил Петржела
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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