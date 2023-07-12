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Петржела: «Дзюба до сих пор играл бы в «Зените», если бы не был скандальным»

Петржела высказался о Дзюбе
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался об Артеме Дзюбе.

«В «Зените» отличная атмосфера. Это видно по игре команды. В составе нет игроков, которые притягивает внимание только к себе. Таким был Дзюба. Его уход во многом связан с его тяжелым характером. По игровым качествам Артем доказал, что он в порядке. Дзюба до сих пор играл бы в «Зените», если бы не был скандальным», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 годы. Он провел за сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 голов и сделал 70 результативных передач. В январе этого года 34-летний форвард подписал контракт с «Локомотивом».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-dzyuba-do-sih-por-igral-by-v-zenite-esli-by-ne-by-l-skandal-ny-m-igrokom/
Артем Дзюба
Властимил Петржела
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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