Спиридонов: «Мелешину и Зорину дают шанс. Очень рад, что они за него цепляются!»

Чемпион Европы-2013 по волейболу и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в комментарии «СЭ» прокомментировал победу красно-белых над «Химками» (5:0) в 14-м туре РПЛ.

«Игра Николсона? Первый гол забил не он, а защитник «Химок». Во время второго гола он оказался в нужное время и в нужном месте. Ничего не испортил. Он прибавляет, но как болельщик я ожидаю большего. Мелешину и Зорину дают шанс. Очень рад, что они за него цепляются! Молодцы, надеюсь, они продолжат в том же духе», — сказал Спиридонов «СЭ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 29 очками в 14 матчах. «Химки» идут на 15-й строчке (9 очков).