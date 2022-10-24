Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:05

Спиридонов: «Мелешину и Зорину дают шанс. Очень рад, что они за него цепляются!»

Спиридонов оценил игру Мелешина и Зорина за «Спартак»
Мария Куцубеева
Корреспондент

Чемпион Европы-2013 по волейболу и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в комментарии «СЭ» прокомментировал победу красно-белых над «Химками» (5:0) в 14-м туре РПЛ.

«Игра Николсона? Первый гол забил не он, а защитник «Химок». Во время второго гола он оказался в нужное время и в нужном месте. Ничего не испортил. Он прибавляет, но как болельщик я ожидаю большего. Мелешину и Зорину дают шанс. Очень рад, что они за него цепляются! Молодцы, надеюсь, они продолжат в том же духе», — сказал Спиридонов «СЭ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 29 очками в 14 матчах. «Химки» идут на 15-й строчке (9 очков).

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Алексей Спиридонов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Стало известно, что сказали Чимаев и брат Хабиба перед потасовкой на UFC 280
Как победа Махачева снова сделала Хабиба главным в UFC
В Кремле заявили об отсутствии культуры отмены в отношении писателя Акунина
ВСУ выпустили 19 ракет по Новой Каховке
В Кремле указали на незаконность использования замороженных активов РФ для Украины
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи
Павлюченко: «Как только мы начинаем говорить о чемпионской игре «Спартака», то все рушится»
Загадка Сычевого. Куда перейдет главное открытие сезона РПЛ? Колонка Казакова
«Спартак» и «Динамо» доказали напрямую, «Локо» — от противного: кто не знает своего прошлого, не имеет будущего
Спиридонов — о «Химках»: «Это не команда. На сегодняшний день они смотрятся как сброд!»
Осинькин — об интересе «Локомотива» к Пиняеву: «Как тренер хотел бы, чтобы Сергей играл в «Крыльях» как можно дольше»
КДК рассмотрит нарушение регламента со стороны ЦСКА в матче с «Оренбургом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Спиридонов — о «Химках»: «Это не команда. На сегодняшний день они смотрятся как сброд!»

Норманн уверен, что Захарян продолжит сверкать и проносить пользу команде