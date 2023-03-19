Нападающий «Оренбурга» Воробьев: «Диванные эксперты подопьют и пишут гадости»

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев высказался о критике, которую получает от болельщиков в интернете.

«Диванные эксперты, которые совсем не разбираются в футболе, будут всегда. Что бы ты ни сделал, для них это плохо. Победишь — скажут: «Это специально, чтобы никто больше не заподозрил их в договорняках». Проиграешь — «Понятно, сдали игру». Детский сад. Такие люди любят пива попить и футбол посмотреть. Подопьют — и начинают писать гадости. Вообще этого не понимаю. У тебя есть мнение? Оставь его при себе. Бывает, доходит до оскорблений. Зачем писать негатив? Если нас попросят проиграть, просто не выйду на поле», — приводит слова Воробьева Sport24.

«Оренбург» располагается на 6-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 31 очко за 20 матчей.