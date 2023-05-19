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Сегодня, 11:15

Воспитанник ЦСКА рассказал об откатах в студенческом футболе США

Гоша Чернов
Корреспондент
Максим Скопинов (слева) с одноклубниками
Максим Скопинов (слева).
Фото из личного архива
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18-летний воспитанник «Динамо» и ЦСКА Максим Скопинов в интервью «СЭ» поделился историей своей карьеры.

— Тренер нашей команды Дэвис ставил в состав не лучших, а тех, у кого больше денег. Понятно, что колледж многие рассматривают как ступень в крутой университет. И тренеру выгодно, когда на повышение уходит футболист из обеспеченной семьи, ведь он получает откат! Это у него проработанная схема, причем, по его мнению, даже не мошенническая: он напрямую говорил, что ставит в состав тех, кто впоследствии ему «поможет».

А знаете, как вообще работает трансферная система в студенческом футболе США? Совсем не так, как в России. Допустим, университет заинтересовался игроком из колледжа. Что делать? По регламенту предложение игроку нельзя делать напрямую, так как у него действующий контракт с колледжем.

Предложение по величине стипендии, условиям и так далее поступает тренеру. Предположим, два университета делают предложения по одному игроку колледжа SLCC и обращаются к Марку Дэвису. Он, в свою очередь, по регламенту должен уведомить о внешнем интересе игрока, но вместо этого он сообщал университетам свои условия — то, сколько он хочет получить за переход футболиста. И сумма одного такого отката могла доходить там до 50 тысяч долларов. Причем из нашей команды футболисты пачками перебирались в одни и те же места — к знакомым тренерам Дэвиса.

Игрок может даже не знать о том, что на него выходили другие университеты с лучшими условиями. Допустим, один вуз предлагает полную стипендию, а другой — лишь покрытие 70 процентов. Понятно, что первый вариант выгоднее футболисту, но Дэвис мог о нем умолчать, если второй университет согласился на более крупные комиссионные для тренера. И при этом он ежедневно называл нас семьей.

Максим Скопинов. Сатанисты в школе, еда для бездомных и тренер-взяточник: невыдуманная история российского игрока в США
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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