Впервые за четыре года в одном туре РПЛ никто из топ-6 не смог победить

22-й тур РПЛ оказался очень тяжелым для топ-6 лидеров чемпионата России. «Зенит», ЦСКА и «Спартак» довольствовались ничьими с нижестоящими, «Краснодар» и «Локомотив» поделили очки, а «Динамо» и вовсе крупно уступило «Ростову».

Так получилось, что лучшую позицию из команд-победителей занимал «Рубин», шедший перед встречей с «Ахматом» на седьмой строчке. Это 11-й подобный случай с 2002 года, когда была учреждена РПЛ. Причем дважды — в 2008 и 2019 годах — без побед оставались первые десять команд, а в 2004-м успеха во втором туре добились занимавший 14-е место «Ротор» и «Кубань», которая делила 8-13-е места с группой из пяти клубов, начавших год с ничьей 0:0.

Из общего ряда выбивается шестой тур 2005 года. 23 апреля «Локомотив» сыграл вничью с «Амкаром», а четыре его соседа по лидирующей группе потерпели поражения. «Торпедо» же и вовсе не выходила в тот день на поле, ведь дерби с ЦСКА было перенесено на июль. Тур же попал в таблицу, поскольку черно-белые все-таки уступили, хотя и не в одни выходные с конкурентами.

Все случаи в истории РПЛ (с 2002 года), когда первые шесть команд не побеждали в одном туре

Сезон Тур Места 1-е 2-е 3-е 4-е 5-е 6-е 7-е 8-е 9-е 2003 23-й ЦСКА Рубин Сатурн Динамо Зенит Шинник Сатурн (д) — 1:1 Торпедо (г) — 2:4 ЦСКА (г) — 1:1 Зенит (г) — 0:0 Динамо (д) — 0:0 Спартак (д) — 1:2 2004 2-й Торпедо Локомотив Зенит Динамо Спартак Сатурн Кр.Советов * Алания (г) — 0:0 Амкар (д) — 0:0 Торпедо-Металлург (г) — 1:1 ЦСКА (д) — 1:1 Сатурн (г) — 2:2 Спартак (д) — 2:2 Ростов (г) — 2:3 2005 6-й Зенит Торпедо Спартак Сатурн Динамо Локомотив Кр.Советов (г) — 0:3 * Алания (г) — 1:2 Терек (г) — 0:1 Москва (д) — 0:2 Амкар (д) — 1:1 2007 9-й Спартак Москва Зенит ЦСКА Динамо Химки ЦСКА (г) — 1:1 Спартак Нч (г) — 0:1 Кубань (г) — 1:1 Спартак (д) — 1:1 Томь (г) — 0:1 Сатурн (д) — 0:0 2007 12-й ЦСКА Спартак Кр.Советов Зенит Москва Локомотив Динамо Химки Луч-Энергия (г) — 0:4 Спартак Нч (д) — 2:2 Кубань (д) — 2:3 Локомотив (д) — 1:1 Ростов (г) — 1:1 Зенит (г) — 1:1 Сатурн (д) — 1:1 Амкар (г) — 1:3 2008 14-й Рубин Амкар Динамо Спартак Спартак Нч ЦСКА Локомотив Кр.Советов Терек Терек (г) — 0:0 Зенит (г) — 0:2 Луч-Энергия (г) — 0:1 Локомотив (г) — 2:2 Кр.Советов (д) — 1:1 Москва (д) — 0:2 Спартак (д) — 2:2 Спартак Нч (г) — 1:1 Рубин (д) — 0:0 2010 30-й Зенит ЦСКА Рубин Спартак Локомотив Спартак Нч Динамо Томь Кр.Советов (д) — 0:0 Амкар (г) — 0:0 Локомотив (г) — 0:0 Динамо (г) — 1:1 Рубин (д) — 0:0 Анжи (д) — 1:3 Спартак (д) — 1:1 Ростов (г) — 1:3 2016/17 8-й Спартак ЦСКА Зенит Амкар Краснодар Анжи Терек Уфа (д) — 0:1 Краснодар (д) — 1:1 Анжи (г) — 2:2 Кр.Советов (д) — 0:0 ЦСКА (г) — 1:1 Зенит (д) — 2:2 Арсенал (г) — 0:0 2016/17 18-й Спартак Зенит ЦСКА Терек Краснодар Амкар Краснодар (г) — 2:2 ЦСКА (г) — 0:0 Зенит (д) — 0:0 Уфа (д) — 0:1 Спартак (д) — 2:2 Урал (г) — 0:1 2019/20 15-й Зенит Ростов Локомотив Краснодар ЦСКА Урал Спартак Кр.Советов Рубин ЦСКА (д) — 1:1 Краснодар (г) — 2:2 Уфа (г) — 1:1 Ростов (д) — 2:2 Зенит (г) — 1:1 Оренбург (д) — 1:2 Арсенал (д) — 0:1 Рубин (д) — 0:0 Кр.Советов (г) — 0:0 2023/24 22-й Зенит Краснодар Динамо ЦСКА Локомотив Спартак Кр.Советов (г) — 1:1 Локомотив (г) — 1:1 Ростов (д) — 1:4 Сочи (г) — 2:2 Краснодар (д) — 1:1 Урал (д) — 0:0

* Еще пять команд, не сумевших победить во втором туре, делили 8-13-е места с добившейся успеха «Кубанью».

** «Торпедо» проиграло ЦСКА (0:2) в перенесенном матче.