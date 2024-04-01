Впервые за четыре года в одном туре РПЛ никто из топ-6 не смог победить

Сегодня, 08:09
22-й тур РПЛ оказался очень тяжелым для топ-6 лидеров чемпионата России. «Зенит», ЦСКА и «Спартак» довольствовались ничьими с нижестоящими, «Краснодар» и «Локомотив» поделили очки, а «Динамо» и вовсе крупно уступило «Ростову».
Так получилось, что лучшую позицию из команд-победителей занимал «Рубин», шедший перед встречей с «Ахматом» на седьмой строчке. Это 11-й подобный случай с 2002 года, когда была учреждена РПЛ. Причем дважды — в 2008 и 2019 годах — без побед оставались первые десять команд, а в 2004-м успеха во втором туре добились занимавший 14-е место «Ротор» и «Кубань», которая делила 8-13-е места с группой из пяти клубов, начавших год с ничьей 0:0.
Из общего ряда выбивается шестой тур 2005 года. 23 апреля «Локомотив» сыграл вничью с «Амкаром», а четыре его соседа по лидирующей группе потерпели поражения. «Торпедо» же и вовсе не выходила в тот день на поле, ведь дерби с ЦСКА было перенесено на июль. Тур же попал в таблицу, поскольку черно-белые все-таки уступили, хотя и не в одни выходные с конкурентами.
Все случаи в истории РПЛ (с 2002 года), когда первые шесть команд не побеждали в одном туре
|
Сезон
|
Тур
|
Места
|
1-е
|
2-е
|
3-е
|
4-е
|
5-е
|
6-е
|
7-е
|
8-е
|
9-е
|
2003
|
23-й
|
ЦСКА
|
Рубин
|
Сатурн
|
Динамо
|
Зенит
|
Шинник
|
Сатурн (д) — 1:1
|
Торпедо (г) — 2:4
|
ЦСКА (г) — 1:1
|
Зенит (г) — 0:0
|
Динамо (д) — 0:0
|
Спартак (д) — 1:2
|
2004
|
2-й
|
Торпедо
|
Локомотив
|
Зенит
|
Динамо
|
Спартак
|
Сатурн
|
Кр.Советов
|
*
|
Алания (г) — 0:0
|
Амкар (д) — 0:0
|
Торпедо-Металлург (г) — 1:1
|
ЦСКА (д) — 1:1
|
Сатурн (г) — 2:2
|
Спартак (д) — 2:2
|
Ростов (г) — 2:3
|
2005
|
6-й
|
Зенит
|
Торпедо
|
Спартак
|
Сатурн
|
Динамо
|
Локомотив
|
Кр.Советов (г) — 0:3
|
*
|
Алания (г) — 1:2
|
Терек (г) — 0:1
|
Москва (д) — 0:2
|
Амкар (д) — 1:1
|
2007
|
9-й
|
Спартак
|
Москва
|
Зенит
|
ЦСКА
|
Динамо
|
Химки
|
ЦСКА (г) — 1:1
|
Спартак Нч (г) — 0:1
|
Кубань (г) — 1:1
|
Спартак (д) — 1:1
|
Томь (г) — 0:1
|
Сатурн (д) — 0:0
|
2007
|
12-й
|
ЦСКА
|
Спартак
|
Кр.Советов
|
Зенит
|
Москва
|
Локомотив
|
Динамо
|
Химки
|
Луч-Энергия (г) — 0:4
|
Спартак Нч (д) — 2:2
|
Кубань (д) — 2:3
|
Локомотив (д) — 1:1
|
Ростов (г) — 1:1
|
Зенит (г) — 1:1
|
Сатурн (д) — 1:1
|
Амкар (г) — 1:3
|
2008
|
14-й
|
Рубин
|
Амкар
|
Динамо
|
Спартак
|
Спартак Нч
|
ЦСКА
|
Локомотив
|
Кр.Советов
|
Терек
|
Терек (г) — 0:0
|
Зенит (г) — 0:2
|
Луч-Энергия (г) — 0:1
|
Локомотив (г) — 2:2
|
Кр.Советов (д) — 1:1
|
Москва (д) — 0:2
|
Спартак (д) — 2:2
|
Спартак Нч (г) — 1:1
|
Рубин (д) — 0:0
|
2010
|
30-й
|
Зенит
|
ЦСКА
|
Рубин
|
Спартак
|
Локомотив
|
Спартак Нч
|
Динамо
|
Томь
|
Кр.Советов (д) — 0:0
|
Амкар (г) — 0:0
|
Локомотив (г) — 0:0
|
Динамо (г) — 1:1
|
Рубин (д) — 0:0
|
Анжи (д) — 1:3
|
Спартак (д) — 1:1
|
Ростов (г) — 1:3
|
2016/17
|
8-й
|
Спартак
|
ЦСКА
|
Зенит
|
Амкар
|
Краснодар
|
Анжи
|
Терек
|
Уфа (д) — 0:1
|
Краснодар (д) — 1:1
|
Анжи (г) — 2:2
|
Кр.Советов (д) — 0:0
|
ЦСКА (г) — 1:1
|
Зенит (д) — 2:2
|
Арсенал (г) — 0:0
|
2016/17
|
18-й
|
Спартак
|
Зенит
|
ЦСКА
|
Терек
|
Краснодар
|
Амкар
|
Краснодар (г) — 2:2
|
ЦСКА (г) — 0:0
|
Зенит (д) — 0:0
|
Уфа (д) — 0:1
|
Спартак (д) — 2:2
|
Урал (г) — 0:1
|
2019/20
|
15-й
|
Зенит
|
Ростов
|
Локомотив
|
Краснодар
|
ЦСКА
|
Урал
|
Спартак
|
Кр.Советов
|
Рубин
|
ЦСКА (д) — 1:1
|
Краснодар (г) — 2:2
|
Уфа (г) — 1:1
|
Ростов (д) — 2:2
|
Зенит (г) — 1:1
|
Оренбург (д) — 1:2
|
Арсенал (д) — 0:1
|
Рубин (д) — 0:0
|
Кр.Советов (г) — 0:0
|
2023/24
|
22-й
|
Зенит
|
Краснодар
|
Динамо
|
ЦСКА
|
Локомотив
|
Спартак
|
Кр.Советов (г) — 1:1
|
Локомотив (г) — 1:1
|
Ростов (д) — 1:4
|
Сочи (г) — 2:2
|
Краснодар (д) — 1:1
|
Урал (д) — 0:0
* Еще пять команд, не сумевших победить во втором туре, делили 8-13-е места с добившейся успеха «Кубанью».
** «Торпедо» проиграло ЦСКА (0:2) в перенесенном матче.