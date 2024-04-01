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Сегодня, 08:09

Впервые за четыре года в одном туре РПЛ никто из топ-6 не смог победить

Кирилл Бурдаков
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22-й тур РПЛ оказался очень тяжелым для топ-6 лидеров чемпионата России. «Зенит», ЦСКА и «Спартак» довольствовались ничьими с нижестоящими, «Краснодар» и «Локомотив» поделили очки, а «Динамо» и вовсе крупно уступило «Ростову».

Так получилось, что лучшую позицию из команд-победителей занимал «Рубин», шедший перед встречей с «Ахматом» на седьмой строчке. Это 11-й подобный случай с 2002 года, когда была учреждена РПЛ. Причем дважды — в 2008 и 2019 годах — без побед оставались первые десять команд, а в 2004-м успеха во втором туре добились занимавший 14-е место «Ротор» и «Кубань», которая делила 8-13-е места с группой из пяти клубов, начавших год с ничьей 0:0.

Из общего ряда выбивается шестой тур 2005 года. 23 апреля «Локомотив» сыграл вничью с «Амкаром», а четыре его соседа по лидирующей группе потерпели поражения. «Торпедо» же и вовсе не выходила в тот день на поле, ведь дерби с ЦСКА было перенесено на июль. Тур же попал в таблицу, поскольку черно-белые все-таки уступили, хотя и не в одни выходные с конкурентами.

Все случаи в истории РПЛ (с 2002 года), когда первые шесть команд не побеждали в одном туре

Сезон

Тур

Места

1-е

2-е

3-е

4-е

5-е

6-е

7-е

8-е

9-е

2003

23-й

ЦСКА

Рубин

Сатурн

Динамо

Зенит

Шинник

Сатурн (д) — 1:1

Торпедо (г) — 2:4

ЦСКА (г) — 1:1

Зенит (г) — 0:0

Динамо (д) — 0:0

Спартак (д) — 1:2

2004

2-й

Торпедо

Локомотив

Зенит

Динамо

Спартак

Сатурн

Кр.Советов

*

Алания (г) — 0:0

Амкар (д) — 0:0

Торпедо-Металлург (г) — 1:1

ЦСКА (д) — 1:1

Сатурн (г) — 2:2

Спартак (д) — 2:2

Ростов (г) — 2:3

2005

6-й

Зенит

Торпедо

Спартак

Сатурн

Динамо

Локомотив

Кр.Советов (г) — 0:3

*

Алания (г) — 1:2

Терек (г) — 0:1

Москва (д) — 0:2

Амкар (д) — 1:1

2007

9-й

Спартак

Москва

Зенит

ЦСКА

Динамо

Химки

ЦСКА (г) — 1:1

Спартак Нч (г) — 0:1

Кубань (г) — 1:1

Спартак (д) — 1:1

Томь (г) — 0:1

Сатурн (д) — 0:0

2007

12-й

ЦСКА

Спартак

Кр.Советов

Зенит

Москва

Локомотив

Динамо

Химки

Луч-Энергия (г) — 0:4

Спартак Нч (д) — 2:2

Кубань (д) — 2:3

Локомотив (д) — 1:1

Ростов (г) — 1:1

Зенит (г) — 1:1

Сатурн (д) — 1:1

Амкар (г) — 1:3

2008

14-й

Рубин

Амкар

Динамо

Спартак

Спартак Нч

ЦСКА

Локомотив

Кр.Советов

Терек

Терек (г) — 0:0

Зенит (г) — 0:2

Луч-Энергия (г) — 0:1

Локомотив (г) — 2:2

Кр.Советов (д) — 1:1

Москва (д) — 0:2

Спартак (д) — 2:2

Спартак Нч (г) — 1:1

Рубин (д) — 0:0

2010

30-й

Зенит

ЦСКА

Рубин

Спартак

Локомотив

Спартак Нч

Динамо

Томь

Кр.Советов (д) — 0:0

Амкар (г) — 0:0

Локомотив (г) — 0:0

Динамо (г) — 1:1

Рубин (д) — 0:0

Анжи (д) — 1:3

Спартак (д) — 1:1

Ростов (г) — 1:3

2016/17

8-й

Спартак

ЦСКА

Зенит

Амкар

Краснодар

Анжи

Терек

Уфа (д) — 0:1

Краснодар (д) — 1:1

Анжи (г) — 2:2

Кр.Советов (д) — 0:0

ЦСКА (г) — 1:1

Зенит (д) — 2:2

Арсенал (г) — 0:0

2016/17

18-й

Спартак

Зенит

ЦСКА

Терек

Краснодар

Амкар

Краснодар (г) — 2:2

ЦСКА (г) — 0:0

Зенит (д) — 0:0

Уфа (д) — 0:1

Спартак (д) — 2:2

Урал (г) — 0:1

2019/20

15-й

Зенит

Ростов

Локомотив

Краснодар

ЦСКА

Урал

Спартак

Кр.Советов

Рубин

ЦСКА (д) — 1:1

Краснодар (г) — 2:2

Уфа (г) — 1:1

Ростов (д) — 2:2

Зенит (г) — 1:1

Оренбург (д) — 1:2

Арсенал (д) — 0:1

Рубин (д) — 0:0

Кр.Советов (г) — 0:0

2023/24

22-й

Зенит

Краснодар

Динамо

ЦСКА

Локомотив

Спартак

Кр.Советов (г) — 1:1

Локомотив (г) — 1:1

Ростов (д) — 1:4

Сочи (г) — 2:2

Краснодар (д) — 1:1

Урал (д) — 0:0

* Еще пять команд, не сумевших победить во втором туре, делили 8-13-е места с добившейся успеха «Кубанью».

** «Торпедо» проиграло ЦСКА (0:2) в перенесенном матче.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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