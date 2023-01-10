Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:00

Врач «Динамо» ожидает, что Грулев подойдет к возобновлению РПЛ в общей группе

Микеле Антонов
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный врач «Динамо» Александр Родионов высказался о восстановлении полузащитника Вячеслава Грулева после травмы.

— Все ли готовы с первого сбора работать в полную силу?

— К сожалению, у нас есть ребята, которые не приступят к первому сбору. Это Слава Грулев. Всем известно, что он получил контактную травму, закрытый перелом ключицы, в матче с «Ахматом». Он был прооперирован, и сейчас у него второй этап восстановления, подводящий этап к общей группе. Если в Абу-Даби он начнет заниматься в группе, то это будет с ограничениями, это неполноценные занятия в общей группе.

— Когда тогда его стоит ожидать в общей группе?

— Ожидаем его на турецких сборах уже без ограничений, чтобы к возобновлению чемпионата он подошел в общей группе.

— Сейчас в каком он состоянии?

— Сейчас он полноценно работает, весь режим тренировок без контактных единоборств ему показан, он выполняет их полностью без ограничений. Работает с весами, беговую работу выполняет, в тренажерном зале работает. Его не ограничивают. Единственное, что мы пока исключаем, это контактные единоборства на первом сборе, поэтому он будет работать больше индивидуально.

— А как он в психологическом плане?

— Его никак это в яму не загнало. Ребята-врачи профессионально сделали свое дело. Практически сразу после выписки его уже ничего не беспокоило, боли не было, все в суставе было стабильно. С моей точки зрения, он перенес травму легко.

Грулев вышел в стартовом составе «Динамо» на игру с «Ахматом» и был заменен из-за травмы на 27-й минуте.

Как ранее сообщал «СЭ», 23-летнего россиянина увезли со стадиона на скорой в больницу сразу после замены.

Вячеслав Грулев
ФК Динамо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Челси» в кризисе: упал на 10-е место и позорно вылетел из Кубка. Самый дорогой тренер близок к отставке?
НХЛ против русофобии. Сколько наших сыграет в Матче звезд?
Генерал-полковник Лапин назначен начальником Главштаба Сухопутных войск
Режиссер Никита Михалков рассказал о своем лечении в больнице
Путин на встрече с главой ФАС Шаскольским указал на важность контроля за ценами
Автозавод «Москвич» выпустил двухтысячный автомобиль
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Главный врач «Динамо»: «Есть ребята, которые позволили себе лишнее в отпуске»
В «Динамо» объяснили, зачем Норманну сделали пластику на плечевом суставе
Шалимов сомневается, что Абаскаль сможет успешно подготовить «Спартак» к весенней части РПЛ
Силкин: «Сейчас РПЛ не представляет никакого интереса. Я лучше посмотрю АПЛ»
Гаврилов — о Рассказове: «Мне бы не хотелось на лавке сидеть»
Карпукас ответил на вопрос, как «Локомотиву» не вылететь из РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

В «Динамо» объяснили, зачем Норманну сделали пластику на плечевом суставе

Грулев надеется начать тренировки после перелома ключицы как можно скорее