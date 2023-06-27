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Ломаев — о своей манере игры: «Время идет — я меняюсь, становлюсь более спокойным»

Ломаев высказался о своей манере игры
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев в комментарии для «СЭ» высказался о своей манере игры.

— Коваленко в одном из YouTube-шоу сказал, что если бы вы не были таким агрессивным, то были бы Ваней, а не Ломаем.

— Соглашусь. Время идет — я меняюсь, становлюсь более спокойным, но доля правды в его словах есть.

24-летний вратарь выступает за «Крылья Советов» с 2020 года. В сезоне-2022/23 он провел 28 матчей во всех турнирах, пропустил 41 мяч и 5 раз отстоял на ноль.

Контракт Ломаева с самарцами истекает в 2025 году. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.

Руслан Литвинов
ФК Крылья Советов (Самара)
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