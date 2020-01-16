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16 января 2020, 19:39

Вячеслав Колосков о расширении РПЛ: «Я за сохранение нынешнего формата»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков раскритиковал решение общего собрания клубов РПЛ расширить лигу до 18 команд.

—  Вы категорически против реформы?

— Да я 100 раз уже говорил: создайте условия, предпосылки, а потом расширяйтесь! Повышайте уровень мастерства игроков. Ну сыграют они на четыре матча больше...И что это даст?

— Клубы смогут больше заработать за сезон.

— Да хватит вам. Ну что они заработают? Смех! В декабре кто пойдет на эти игры? Зритель дома останется. Я где-то сегодня прочитал, что убыток клубов РПЛ в 2018 году составил почти 60 миллионов евро. И вы за счет двух лишних домашних матчей ее покроете? Хм... Вот вам и заработали...

— Какой же выход?

— Повышайте мастерство футболистов, создавайте условия, стройте стадионы, стелите поля. Тогда — расширяйтесь хоть до 20 команд...

— То есть сейчас расширение РПЛ приведет к падению уровня чемпионата?

— Куда же падать то? Падение — не то слово. Это приведет к размытости...

— Как относитесь к идее расширить РПЛ за счет приглашения клубов из бывших стран СНГ — Белоруссии, Казахстана?

— Это чушь! Надо заниматься своими делами. У нас своих проблем хватает, а мы еще получим трудности других стран. Как это все организовать? Нужен новый орган. Кто будет судить? Сколько препонов... Как быть с болельщиками? Зачем вы добавляете себе лишнюю головную боль? Занимайтесь развитием детского футбола лучше.

— Надо оставить 16 команд или даже сократить лигу?

— Я за сохранение нынешнего формата. Не надо ничего увеличивать без соответствующих условий. Вот и все! (Виталий Айрапетов)

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