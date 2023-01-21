Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:42

Колосков — о встрече УЕФА и РФС: «Предложат какую-то модель выхода из ситуации. Завтра мы играть не начнем»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков предположил, как пройдет встреча представителей РФС и УЕФА.

«Что касается встречи представителей РФС и УЕФА, запланированной на 24-е число, то это встреча на самом высоком уровне, который только может быть. Она нужна для проведения консультации и выработки каких-то решений. Как принято у нас говорить, дорожной карты. Поэтому и едет такое представительство — генеральный секретарь РФС и руководитель премьер-лиги. Чтобы понять, что дальше делать, чтобы наши клубы были допущены к европейским соревнованиям. Венгры и поляки тут не причем. Понятно, что там не скажут: «Все завтра начнете играть». Предложат какую-то модель выхода из ситуации. Тем более сейчас есть мотивированная часть — решение CAS по поводу отказа нашим клубам в участии в европейских соревнованиях. Основываясь на этой мотивации, можно строить и конкретную работу с УЕФА. Молодцы, хороший уровень! Получим информацию и будем дальше по ней работать», — приводит слова Колоскова Metaratings.ru.

Ранее «СЭ» сообщал, что 24 января в офисе УЕФА запланирована встреча представителей РФС и УЕФА, на которой будут обсуждаться потенциальные возможности по возвращению российских клубов и сборных к международным матчам.

Источник: https://metaratings.ru/news/koloskov-o-vstreche-rfs-i-uefa-ponyatno-chto-ne-skazhut-zavtra-nachnyote-igrat-predlozhat-kakuyu-to-model-221595/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Челси 0
1-й тайм

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Манчестер Юнайтед

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
Футбол
РПЛ
РФС
Вячеслав Колосков
УЕФА
3
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Звезда египетского кино с русскими корнями нашла свое счастье в браке с известным спортсменом
Роналду строит идеальный дом для футбольной пенсии. Но не может найти топ-повара и ловит косые взгляды соседей
МИД пообещал ответные меры против французских СМИ после блокировки счетов RT France
Читателей Daily Mail возмутил призыв Зеленского поставить Киеву больше танков
Украинские военные назвали мусором используемые против России танки
Бывшего главу Центра им. Хруничева обвинили в хищении 400 млн рублей
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Президент РАФ: «Мы сумели сохранить отношения на международном уровне»
Куклина рассказала, следит ли за Кубком мира по биатлону
Колосков назвал положительным шагом встречу представителей РФС и УЕФА
Колосков сообщил, что Алаев и Митрофанов войдут в состав рабочей группы по возвращению российских команд в еврокубки
24 января запланирована встреча представителей РФС и УЕФА
В Федерации футбола Венгрии опровергли, что запретили «Тисакечке» играть с клубом из России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Источник: Сперцяна просматривают скауты ПСВ

Владас Мотека назначен тренером-аналитиком ФК «Ахмат»