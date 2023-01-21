Колосков — о встрече УЕФА и РФС: «Предложат какую-то модель выхода из ситуации. Завтра мы играть не начнем»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков предположил, как пройдет встреча представителей РФС и УЕФА.

«Что касается встречи представителей РФС и УЕФА, запланированной на 24-е число, то это встреча на самом высоком уровне, который только может быть. Она нужна для проведения консультации и выработки каких-то решений. Как принято у нас говорить, дорожной карты. Поэтому и едет такое представительство — генеральный секретарь РФС и руководитель премьер-лиги. Чтобы понять, что дальше делать, чтобы наши клубы были допущены к европейским соревнованиям. Венгры и поляки тут не причем. Понятно, что там не скажут: «Все завтра начнете играть». Предложат какую-то модель выхода из ситуации. Тем более сейчас есть мотивированная часть — решение CAS по поводу отказа нашим клубам в участии в европейских соревнованиях. Основываясь на этой мотивации, можно строить и конкретную работу с УЕФА. Молодцы, хороший уровень! Получим информацию и будем дальше по ней работать», — приводит слова Колоскова Metaratings.ru.

Ранее «СЭ» сообщал, что 24 января в офисе УЕФА запланирована встреча представителей РФС и УЕФА, на которой будут обсуждаться потенциальные возможности по возвращению российских клубов и сборных к международным матчам.