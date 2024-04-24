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Сегодня, 00:13

Колосков: «Нет разницы в том, будет ли 16 или 18 команд в РПЛ. Качество футбола у нас посредственное»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что нет разницы в количестве команд в РПЛ.

«Тему расширения лиги обсуждают десятилетиями. Как только сезон подходит к концу, начинаются разговоры о расширении. Я еще ни разу не услышал аргументы в пользу увеличения количества команд. Сегодня клубы ФНЛ нашли деньги, а завтра их не будет. Разве в деньгах счастье? Нет, счастье — в качественных футболистах. Не хватает хороших игроков.

Посмотрите на команды с 11 по 16 места в Премьер-Лиге и с 1 по 4 в ФНЛ — там играют посредственные футболисты. Нет разницы в том, будет ли 16 или 18 команд в РПЛ. Соберите еще раз специалистов, футбольных людей, и пусть они расскажут, что для РПЛ оптимально 18 команд, так как построили стадионы, есть поля с подогревом. Еще раз подчеркну, дело не в количестве команд, а в качестве футбола. Оно у нас посредственное», — цитирует «РБ Спорт» Колоскова.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-kachestvo-futbola-u-nas-posredstvennoe-poe-tomu-net-raznitsy-16-ili-18-komand-v-rpl/
Футбол
РПЛ
Вячеслав Колосков
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