Колосков: «Нет разницы в том, будет ли 16 или 18 команд в РПЛ. Качество футбола у нас посредственное»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что нет разницы в количестве команд в РПЛ.

«Тему расширения лиги обсуждают десятилетиями. Как только сезон подходит к концу, начинаются разговоры о расширении. Я еще ни разу не услышал аргументы в пользу увеличения количества команд. Сегодня клубы ФНЛ нашли деньги, а завтра их не будет. Разве в деньгах счастье? Нет, счастье — в качественных футболистах. Не хватает хороших игроков.

Посмотрите на команды с 11 по 16 места в Премьер-Лиге и с 1 по 4 в ФНЛ — там играют посредственные футболисты. Нет разницы в том, будет ли 16 или 18 команд в РПЛ. Соберите еще раз специалистов, футбольных людей, и пусть они расскажут, что для РПЛ оптимально 18 команд, так как построили стадионы, есть поля с подогревом. Еще раз подчеркну, дело не в количестве команд, а в качестве футбола. Оно у нас посредственное», — цитирует «РБ Спорт» Колоскова.