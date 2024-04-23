На дерби ЦСКА — «Спартак» назначен выпускник школы ЦСКА

В судейскую бригаду, которая 25 апреля будет работать на матче 21-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» включен выпускник футбольной школы красно-синих Евгений Кукуляк. Он вместе с Виталием Мешковым будет работать в ВАР-центре.

Кукуляка очень редко назначали на игры с участием армейцев в РПЛ. В ноябре 2020-го он работал на матче ЦСКА — «Сочи» (1:1), в марте 2021-го ему неожиданно доверили встречу ЦСКА — «Зенит» (2:3). После этого в качестве судьи игры красно-синих в чемпионате он не обслуживал: только дважды выполнял функции ВАР.

Главным арбитром дерби в четверг будет работать Василий Казарцев. С 9 августа 2020 года, когда состоялся матч «Спартак» — «Сочи» (2:2), едва не завершивший карьеру судьи из Санкт-Петербурга, в чемпионате России он только раз получил назначение в роли рефери на игру с участием красно-белых: «Спартак» — «Крылья Советов» (5:2, 9 октября 2022 года). 21 апреля этого года он выполнял функции ВАР в ходе встречи «Ростов» — «Спартак» (1:5).

Очевидно, что Казарцева старались не назначать на матчи «Спартака». Но сегодня ему дали дерби.

Что касается остальных назначений, нужно отметить, что на игру «Краснодар» — «Балтика» в качестве судьи назначен житель Краснодарского края Павел Кукуян. Отказ от географического принципа в РПЛ произошел впервые. В Кубке России в феврале прошлого года он работал на четвертьфинале ЦСКА — «Краснодар».