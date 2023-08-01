Колосков: «15 человек вошли в составы комитетов УЕФА. Это подчеркивает уважение к РФС!»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» включение 15 представителей России в комитеты УЕФА на следующий цикл.

«Меня избрали почетным членом конгресса. Это обозначили еще в начале года, сейчас просто еще раз подтвердили. Слава богу, никаких изменений в статусе нет. Важнее другое — 15 человек из РФС вошли в составы комитетов и комиссий. Это подчеркивает уважение УЕФА к РФС, к людям, к деятельности, которую они проводили много лет. Это самое главное!» — сказал Колосков «СЭ».

В комитетах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на период с 2023 по 2027 год будут работать 15 представителей России.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА, президент РФС Александр Дюков остался первым вице-председателем комитета национальных ассоциаций и заместителем председателя комитета по клубным соревнованиям. Также он входит в исполком УЕФА.