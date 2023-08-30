Выкупная стоимость Денисова по контракту со «Спартаком» составляет 15 миллионов евро

Стоимость выкупа полузащитника Даниила Денисова, прописанная в контракте со «Спартаком», составляет 15 миллионов евро, сообщает Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что «Лилль» предложил московскому клубу 11 миллионов евро за трансфер 20-летнего полузащитника.

Денисов находится в структуре «Спартака» с 2019 года, за основную команду красно-белых он дебютировал в 2021 году. Всего полузащитник провел 57 матчей за московский клуб, в которых забил 1 гол и сделал 6 результативных передач.

На данный момент «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков за 6 туров.