Юран не стал комментировать работу судей в матче «Пари НН» с «Крыльями Советов»

Сегодня, 14:43
Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран не стал комментировать решения экспертно-судейской комиссии РФС по матчу с «Крыльями Советов».
«Я тренер — я тренирую. Я не бывший судья. Поэтому по судейским вопросам — не ко мне. По футбольным — пожалуйста», — цитирует Юрана «РБ Спорт».
По мнению ЭСК РФС, арбитр встречи Роман Галимов допустил три результативные ошибки: не назначил пенальти в ворота «Пари НН», ошибочно поставил 11-метровый удар в ворота «Крыльев» и не удалил защитника нижегородцев Виктора Александрова.