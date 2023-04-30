Юран не стал комментировать работу судей в матче «Пари НН» с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран не стал комментировать решения экспертно-судейской комиссии РФС по матчу с «Крыльями Советов».

«Я тренер — я тренирую. Я не бывший судья. Поэтому по судейским вопросам — не ко мне. По футбольным — пожалуйста», — цитирует Юрана «РБ Спорт».