Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в интервью «СЭ» рассказал об уходе из нижегородского клуба летом нынешнего года экс-капитана «Спартака» Дениса Глушакова.

— И в «Химках», и весной в «Пари НН» у вас играл Денис Глушаков. Вы называли его одним из проводников своих идей, но в межсезонье он ушел из Нижнего и команду приличного уровня пока не нашел. Вы хотели, чтобы он остался, или возраст уже дает о себе знать?

— Мы нормально расстались. Но футболист с каждым годом не молодеет. А у Дениса было запредельное желание играть постоянно, и я понимал, что с этим могут возникнуть проблемы. В результате нашли взаимопонимание и расстались. Глушаков — большой профессионал и, когда выходил на поле, всегда старался по максимуму.