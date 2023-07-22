Юран — об удалении Александрова: «Случись такая ситуация у ворот «Зенита», может и желтой не было бы»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в матче первого тура РПЛ.

На 48-й минуте Иванов показал желтую карточку защитнику нижегородцев Виктору Александрову за фол на полузащитнике «Зенита» Зелимхане Бакаеве. После вмешательства ВАР и просмотра повтора эпизода арбитр изменил свое решение и удалил Александрова с поля.

«План, который мы выбрали на эту игру, в принципе, работал. Мы не «садились» глубоко, старались выходить в атаку. Был момент для гола у Калинского, еще пара хороших подходов в первом тайме. «Зенит» же вообще ничего не мог сделать впереди. К сожалению, красная карточка сломала нам игру. Пересмотрел этот эпизод. Игрок «Зенита» пробрасывал мяч, который уходил к в сторону углового. Судья всё видел, отреагировал — желтая карточка. Но потом почему-то вмешался его помощник на системе VAR, и решение было изменено. Я уверен на двести процентов: случись такая ситуация с красной карточкой у ворот «Зенита» — там, может, и желтой не было бы...», — цитирует Юрана официальный сайт нижегородцев.