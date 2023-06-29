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Сегодня, 11:15

Юран о Глушакове: «Денис — профессионал. Претензий к нему не было»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Львов
Обозреватель
Сергей Юран и Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран оценил выступления за нижегородцев полузащитника Дениса Глушакова.

— Поговорим об игроках. Денис Глушаков покинул клуб. Как бы оценили его выступления при вас за «Пари НН»?

— Претензий по самоотдаче к Денису точно нет. Он всегда был профессионалом. Просто в конце сезона заболел, простудился. Не смог нам помочь.

— Рыбчинский был у вас в аренде. Он останется в «Пари НН» в следующем сезоне?

— Пока ничего не могу сказать. Понимания нет. Аренда закончилась. Сейчас он вернулся в «Локомотив». Проходит сборы с железнодорожниками.

— А Яковлев?

— Владислав вернулся в ЦСКА. Насколько я понимаю, он там и останется.

— Писали, что вы провели с Рыбусом переговоры после матча со «Спартаком».

— Я просто узнал, какая у него ситуация с контрактом, когда заканчивается. Вот и все. Перекинулись парой слов. А уже расписали, будто я переговоры провел (улыбается).

— Тихий и Ломовицкий могут оказаться в «Пари НН»?

— Тихий уже находится в расположении нашей команды. Ему еще надо пройти медосмотр, и тогда уже заключим контракт. С Ломовицким мы не контактировали, у него долгосрочное соглашение с «Рубином».

Глушаков выступал за «Пари НН» с февраля 2023 года. 36-летний россиянин забил 1 гол в 9 матчах за нижегородцев. В июне 2023 года футболист покинул клуб на правах свободного агента.

Сергей Юран и&nbsp;Дмитрий Парфенов. «Обещал, что «Пари НН» не вылетит, — мы это сделали. Вот только «Спартак» нас подвел». Интервью Сергея Юрана

Денис Глушаков
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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