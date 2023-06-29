Юран рассказал, на какой срок рассчитан его контракт с «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран сообщил, что его контракт с нижегородцами рассчитан на два года.

— «Пари НН» сохранил прописку в РПЛ. Ваш контракт с клубом продлен?

— Да, изначально в моем соглашении был пункт, согласно которому в случае решения задачи невылета команды из РПЛ контракт автоматически продлевается на два года.

— На днях вы встречались с губернатором Нижегородской области. О чем говорили?

— Эта встреча была запланирована. Нормальная ситуация. Глава региона захотел меня выслушать по окончании сезона. Мы обменялись мнениями, получился конструктивный диалог. Подвели итоги, подумали над тем, что можно сделать для улучшения результатов. Беседовали где-то полтора часа в Москве в представительстве Нижегородской области.

— К чему в итоге пришли?

— Оба согласились с тем, что нужно делать ставку на местную молодежь, развивать ее, привлекать к основе. В будущем продавать перспективных футболистов, чтобы клуб на этом зарабатывал. Яркий пример — защитник Илья Агапов, который зимой перешел в ЦСКА. Это вектор развития «Пари НН». При этом команде нужно небольшое усиление в лице более опытных футболистов, чтобы молодежь быстрее прогрессировала рядом с такими исполнителями. В целом получилась хорошая беседа.

Юран возглавляет «Пари НН» с апреля 2023 года. В сезоне-2022/23 нижегородцы заняли 13-е место в РПЛ, в стыковых матчах за право выступать в премьер-лиге команда победила «Родину» (3:0, 0:2).