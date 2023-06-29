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Юран — о работе в «Пари НН»: «Принял команду в ужасном физическом состоянии»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Львов
Обозреватель
Сергей Юран.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал, с какими сложностями столкнулся, когда два месяца назад принял команду.

— Помимо решения задачи что еще можете занести себе в актив за время работа в «Пари НН»?

— Получил колоссальный опыт. В первый раз пришлось принимать команду за два месяца до окончания чемпионата. Ситуация была не из легких, так как существовала вероятность прямого вылета в ФНЛ. Все это осложнялось тем, что я нашел команду в ужасном физическом состоянии... Ребята были просто разобраны. Приходилось по ходу чемпионата наращивать нагрузки, держа в голове календарные матчи. Нельзя было допустить того, чтобы игроки упали в функциональную яму.

— И все -таки: два поражения в первых двух матчах. Ужасное, как вы заметили, физическое состояние подопечных. Неужели тогда не подумали, что зря ввязались в это дело?

— Если анализировать конкретно матчи с «Краснодаром» и «Динамо», то, считаю, в поединке с бело-голубыми мы наиграли на большее. Вели в счете, но индивидуальные ошибки сказались на результате. Что касается физического состояния, то, не скрою, поначалу был немного шокирован.

— Чем, например?

— Когда в недельном цикле игрокам давались средние нагрузки, то я на планшете видел, что целая группа футболистов находилась в бордовых тонах... А это значит, что тренировку надо останавливать... Спросил у доктора, были ли эти ребята травмированы. Получил отрицательный ответ. И вот тогда начал осознавать весь масштаб проблемы. Два месяца жил на базе. Вместе с тренером по физподготовке нам удалось выправить положение. Стало очевидно, что на зимних сборах команда просто-напросто серьезно недоработала в этом направлении. В «Пари НН» все-таки нет исполнителей, которыми располагает, допустим, «Зенит», «Спартак», ЦСКА. А значит, чтобы добиваться приемлемого результата, нужно в каждой игре выкладываться даже не на сто, а на двести процентов. Так что в ручном режиме улучшили функциональное состояние. Уже в игре с «Крыльями» команда выглядела свежее.

Юран возглавляет «Пари НН» с апреля 2023 года. В сезоне-2022/23 нижегородцы заняли 13-е место в РПЛ, в стыковых матчах за право выступать в премьер-лиге команда победила «Родину» (3:0, 0:2).

Сергей Юран и&nbsp;Дмитрий Парфенов. «Обещал, что «Пари НН» не вылетит, — мы это сделали. Вот только «Спартак» нас подвел». Интервью Сергея Юрана

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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