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Юран: «Романцев мог понять любую ошибку, но не безволие»

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Экс-футболист «Спартака» Сергей Юран высказался о бывшем тренере красно-белых Олеге Романцеве.

«Олег Иванович мог понять любую ошибку, но только не безволие, — приводит RT слова Юрана. — Я как тренер тоже придерживаюсь данной модели: готов простить помарки, но не отсутствие характера на поле. В этом наши философии с мэтром схожи. Ни в коем случае не хочу сказать, что у других игроков «Спартака» 1990-х этого не было. Возможно, просто у меня желание победить любой ценой проявлялось чуть больше. Романцев дал мне возможность поиграть в «Спартаке», а я, думаю, отработал этот отрезок сполна. Олег Иванович — жесткий, но справедливый, победитель по духу».

В четверг знаменитому тренеру «Спартака» Романцеву исполнилось 70 лет.

Источник: russian.rt.com
Олег Романцев
Сергей Юран
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