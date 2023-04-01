Гаврилов: «Ахмат» играл от обороны, а у «Спартака» не нашлось никого, кто бы мог сыграть более изящно»

Бывший футболист сборной СССР Юрий Гаврилов поделился мнением о лучшем игроке «Спартака» в матче 21-го тура РПЛ против «Ахмата».

«Все сыграли более-менее ровно, я бы особо никого не стал выделять. Потому что «Ахмат» играл больше от обороны, а у «Спартака» не нашлось никого, кто бы мог сыграть более тонко, изящно, чтобы в концовке оборону вскрыть. Когда команда обороняется таким большим количеством людей, нужны нестандартные действия, более тонкие передачи. Ну, не получилось», – приводит слова Гаврилова «Газета.Ru».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. В следующем туре красно-белые 8 апреля примут «Динамо».