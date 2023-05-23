Нагорных — о Галактионове: «Мы очень довольны той работой, которую он проводит в «Локомотиве»

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что думает о главном тренере железнодорожников Михаиле Галактионове.

«Локомотив» приглашал Галактионова не наобум — мы не гадали. С самого начала знали, что Михаил Михайлович — один из самых талантливых и перспективных тренеров в российском футболе. Сейчас руководство «Локомотива» лишний раз убеждается, что назначение Галактионова на пост главного тренера — верное. Мы очень довольны той работой, которую он проводит в клубе», — цитирует Нагорного «Чемпионат».

39-летний Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. Под его руководством клуб одержал 8 побед в 11 матчах весенней части сезона РПЛ. После 28 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 39 очков и расположился на 9-м месте.