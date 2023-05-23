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РПЛ

Сегодня, 07:38

Габулов: «Легионеры, которые хотели уехать из РПЛ, уже сделали это»

Виктория Кравченко
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Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов считает, легионеры, которые хотели покинуть РПЛ, уже уехали.

«Несмотря на это, мы уже адаптировались под действующие ограничения. Отечественный футбол живет и функционирует, а команды продолжают играть. Да, какие-то легионеры уехали, какие-то еще уедут, но считаю, данным обстоятельством воспользуется минимальное число иностранцев. Все, кто хотел это сделать, уже сделали. А те, кого клубы подписывали позднее, осознанно приняли решение выступать здесь. Молодым россиянам доверяли изначально. Другое дело, что количество квалифицированных исполнителей не такое большое, чтобы поддерживать высокий уровень футбола в стране. Но все, что ни делается, — к лучшему. Когда наши молодые ребята регулярно получают практику на самом высоком уровне, их мастерство растет при должном отношении к делу. И дай бог, когда все ограничения снимут, мы получим гораздо больше молодых и мотивированных игроков», — заявил Габулов RT.

22 мая ФИФА разрешила легионерам еще на год приостанавливать контракты с российскими клубами.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1151855-gabulov-ogranichenie-fifa-legionery
Владимир Габулов
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