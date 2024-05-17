Первак: «Станкович — хороший тренер. Дай бог, чтобы у «Спартака» все получилось»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера красно-белых.

«Станкович — хороший тренер. Хороший игрок был, великолепный просто. Дай бог, чтобы у «Спартака» все получилось. Стоило ли оставлять Владимира Слишковича главным тренером? Я так понимаю, что он останется в штабе команды. Это нормально, он все знает, они со Станковичем говорят на одном языке. Все будет нормально», — цитирует Первака Vprognoze.ru.

«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25. Сейчас серб возглавляет «Ференцварош».

После 28 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 46 очками. Исполняющим обязанности главного тренера московской команды является Владимир Слишкович.