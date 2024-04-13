Семин: «Рано поздравлять «Зенит» с чемпионством»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе «Зенита» над «Краснодаром» (2:1) в матче 24-го тура РПЛ.

«Рано поздравлять «Зенит» с чемпионством. В нашем чемпионате бывают неожиданности. При полном стадионе «Краснодар» должен был играть лучше. Игроки не реализовали себя на сто процентов. Истинные причины знает только тренер. Но поражение закономерное. «Зенит» более стабилен и устойчив. Игроки «Краснодара» не смогли превзойти себя», — сказал Семин «СЭ».

«Зенит» набрал 47 очков и сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» находится на второй строчке с 43 баллами. На третьем месте идет «Динамо» (38), которое 14 апреля сыграет с «Уралом».