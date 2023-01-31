Захаряна пытались приобрести «Мальорка», «Сельта», «Порту» и «Ференцварош». Игрок остается в «Динамо»

По данным «СЭ», полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в зимнее трансферное окно рассчитывали приобрести как минимум четыре европейских клуба — «Мальорка», «Сельта», «Порту» и «Ференцварош». Об интересе венгерского клуба ранее сообщал Telegram-канал «Инсайды от Карпа».

Испанские клубы, а также «Ференцварош» сделали официальные шаги для совершения сделки, по имеющимся сведениям, они были готовы платить 15 миллионов евро отступных, прописанных в контракте, однако в итоге до трансфера дело не дошло. Европейские клубы в нынешней политической ситуации не желают напрямую расплачиваться с российскими (так это было и с арендой Керка из «Локомотива» в «Антверпен»), предлагая различные схемы. Одна из них — самовыкуп со стороны игрока, а затем подписание соглашения с новым клубом в качестве свободного агента с возвращением уплаченной суммы в качестве подъемных. При этом, если для Испании и Португалии опция выкупа Захаряна за 15 миллионов евро действует, то для Венгрии — нет.

Сегодня, 31 января, трансферное окно в Западной Европе закрывается. По данным «СЭ», 19-летний полузащитник закончит сезон в «Динамо».

В этом сезоне Захарян провел за «Динамо» 22 матча, в которых забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.