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Сегодня, 03:50

Зарема — о 5:1 с «Ростовом»: «Слишковича с важнейшей эмоциональной победой»

Сергей Разин
корреспондент
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась впечатлениям от матча 25-го тура РПЛ против «Ростова» (5:1).

«Слишковича с важнейшей эмоциональной победой. Надеюсь, что после этой игры он останется приземленным, а руководством не будут допущены прошлые ошибки, как было с Абаскалем. Карпин — это Карпин, свой матч жизни он проиграл, теперь еще сезон в «Ростове» будет. Да и Глебова за 10 теперь не продашь в «Спартак», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

«Спартак» (38 очков) вышел на четвертое место в РПЛ. «Ростов» (34) остался восьмым в турнирной таблице.

Источник: https://metaratings.ru/news/zarema-karpin-eto-karpin-glebova-za-10-teper-ne-prodash-v-spartak-355836/
Валерий Карпин
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Зарема Салихова
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