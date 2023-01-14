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Сегодня, 10:57

Зарема Салихова: «Мевля в «Спартаке» — не мой трансфер и не мое решение»

Иван Торопцев
Корреспондент
Зарема Салихова и Леонид Федун.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала информацию о возможном уходе защитника Михи Мевли из московского клуба.

13 января пресс-служба красно-белых сообщила, что Мевля пропустит первый зимний сбор команды в Дубае (ОАЭ) и может продолжить карьеру в другом клубе.

«Считаю ли я трансфер Михи Мевли провальным? Мевля — это не мой трансфер и не мое решение. Я могу говорить и судить только о своих приобретениях», — приводит «РБ Спорт» слова Салиховой.

Мевля перешел в «Спартак» в сентябре 2022 года и подписал контракт с клубом до конца июня 2023 года. 32-летний словенец провел 7 матчей за команду и не отличился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zarema-salihova-miha-mevlya-ne-moj-transfer-i-ne-moe-reshenie/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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22%

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1.57
Миха Мевля
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
0
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