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Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала информацию о возможном уходе защитника Михи Мевли из московского клуба.
13 января пресс-служба красно-белых сообщила, что Мевля пропустит первый зимний сбор команды в Дубае (ОАЭ) и может продолжить карьеру в другом клубе.
«Считаю ли я трансфер Михи Мевли провальным? Мевля — это не мой трансфер и не мое решение. Я могу говорить и судить только о своих приобретениях», — приводит «РБ Спорт» слова Салиховой.
Мевля перешел в «Спартак» в сентябре 2022 года и подписал контракт с клубом до конца июня 2023 года. 32-летний словенец провел 7 матчей за команду и не отличился результативными действиями.
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