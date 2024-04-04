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Сегодня, 08:48

Радимов: «Прошу, отпустите Абаскаля! Ему в тягость находиться в «Спартаке»

Сергей Разин
корреспондент
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Уже устал повторять, но прошу, отпустите Абаскаля! Он очень хочет уехать, ему в тягость находиться в «Спартаке». Когда его выхватывала камера, на лице его было максимально безразличное ко всему происходящему выражение. Не мучайте ни себя, ни его, просто разойдитесь уже по-мирному. Командной игры у «Спартака» нет, бывают какие-то редкие вспышки и проблески, где-то помогает индивидуальное мастерство игроков, но цельной игры у красно-белых нет», — написал Радимов в своем Telegram-канале.

«Спартак» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России уступил «Зениту» со счетом 1:2. Ответная игра состоится 16 апреля в Санкт-Петербурге.

Владислав Радимов
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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