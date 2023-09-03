Зарема считает, что менеджерский состав «Спартака» разбаловал Абаскаля: «Изначально и первые полгода был в адеквате»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова, высказалась о поражении красно-белых от «Краснодара» (0:2) в 7-м туре чемпионата России.

«К сожалению, новый менеджерский состав сильно разбаловал тренера, появилась возможность дурить с составом. Абаскаль изначально и первые полгода был в адеквате. Теперь у него право вето на любые решения, возможность влиять на работу офиса, трансферы. Такое происходит в слабых клубах, когда фигура тренера становится основной, потому что больше никто не берет на себя ответственность ни за что», — сказала Салихова «СЭ».

«Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. Команда в текущем сезоне одержала 5 побед и 2 раза сыграла вничью. У «Спартака» четыре матча в РПЛ без побед. Красно-белые занимают 8-е место в чемпионате России (10 баллов).