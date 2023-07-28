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Сегодня, 11:56

Агент Дивеева: «Игорь должен сегодня вернуться в Москву из Германии»

Константин Белов
Корреспондент
Игорь Дивеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Агент Игоря Дивеева Олег Еремин в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, когда защитник ЦСКА должен прилететь из Германии в Москву после операции на голеностопе.

«Игорь должен сегодня вернуться в Москву из Германии. И уже здесь будет проходит курс реабилитации. Сколько будет длиться восстановление? Это вопросы к докторам», — сказал Еремин «СЭ».

Ранее стало известно, что защитнику успешно провели операцию в среду, 26 июля.

23-летний защитник получил повреждение в матче OLIMPBET Суперкубка России против «Зенита» (0:0, пенальти — 4:5). Дивеев был заменен после первого тайма встречи.

Игорь Дивеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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