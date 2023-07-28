В «Урале» опровергли информацию о заинтересованности в аренде Адамова

Пресс-атташе «Урала» Павел Завьялов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об интересе клуба из Екатеринбурга в аренде защитника «Зенита» Арсена Адамова.

«Информацию не подтверждаем», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Урала».

Ранее издание Metaratings сообщало, что «Урал» хочет арендовать Адамова.

Защитник выступает за «Зенит» с 2022 года. В прошедшем сезоне Адамов провел 14 игр за петербургскую команду во всех турнирах и отметился 2 голевыми передачами. Контракт 23-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2026 года.