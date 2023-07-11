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Сегодня, 13:45

Защитник ЦСКА Роша надеется, что в ближайшее время российские команды вернутся в еврокубки

Алина Савинова
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался об отстранении российских команд от участия в европейских кубках.

«Наша задача сейчас — полностью сосредоточиться на выступлении в национальном первенстве. Надеюсь, совсем скоро все ограничения с отечественных коллективов снимут и мы сможем заявить о себе и в еврокубках. А пока надо продолжать предельно качественно трудиться. Борьба за чемпионство — то, что нам по силам. Мы обязаны качественно сделать свою работу и быть готовыми к отмене санкций. Более того, когда получил предложение от армейцев, нисколько не сомневался из-за данной проблемы. Повторюсь, приехал сюда за золотыми медалями. Многие бразильцы уже прошли этот путь и вписали свое имя в историю ЦСКА. Теперь моя очередь», — цитирует защитника RT.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1172960-rosha-komandy-evrokubki
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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