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Сегодня, 13:42

Юрганов: «Есть амбиции получить вызов в сборную России»

Алина Савинова
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Защитник «Сочи» Игорь Юрганов рассказал о собственных футбольных амбициях.

— Думаю, еще есть порох и амбиции. Хочется всем и себе доказать, что впереди еще больше, — приводит «РБ Спорт» слова Юрганова.

— Амбиции — это чемпионство с «Сочи» или попасть в условный «Зенит»?

— Получить вызов в сборную. Я понимаю, что могу еще больше, есть силы, потенциал и вера в себя.

— Даже против Таджикистана и Киргизии?

— Конечно. В нынешних реалиях хотелось бы просто попасть в сборную, сыграть за нее и представить свою страну. Это максимум.

На данный момент 29-летний Юрганов является основным защитником «Сочи». Всего за сочинскую команду он провел 91 матч, забил 4 гола и отметился 1 результативной передачей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zashhitnik-sochi-yurganov-est-ambitsii-poluchit-vy-zov-v-sbornuyu-rossii/
Сборная России по футболу
ФК Сочи
Игорь Юрганов
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