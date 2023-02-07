0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:15

Защитник «Химок» Данилкин близок к переходу в ульяновскую «Волгу»

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Химок» Егор Данилкин близок к переходу в ульяновскую «Волгу», сообщает Metaratings.

Как утверждает источник, стороны близки к урегулированию финансовых условий трансфера. При этом контракт 27-летнего россиянина с «Волгой» может содержать пункт, согласно которому он сможет в одностороннем порядке разорвать соглашение, в случае если команда вылетит из первой лиги.

В сезоне-2022/23 Данилкин принял участие в 8 матчах «Химок» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 500 тысяч евро, контракт игрока с подмосковным клубом действует до конца июня 2023 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-khimok-danilkin-blizok-k-perekhodu-v-ulyanovskuyu-volgu-225888/
Егор Данилкин
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Химки
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Называли изменником родины и допингером. Великий штангист умер загадочной смертью в 50 лет
«Бойкот поддержат 40 стран». Реальны ли страшилки о расколе в МОК из-за позиции по России?
Global Times: передача Украине российских активов станет политическим трюком США
Мужчину задержали при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея
В Центральной Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7
Появились кадры спасения людей из-под обломков здания в Газиантепе
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Агент Николсона заявил, что футболист рассчитывает выигрывать титулы со «Спартаком»
Агент Конате рассказал, что футболист «Ахмата» восстановится к весенней части сезона
Бракамонте: «Надо бегать — Семак бегает, надо бороться — он борется, надо забивать — он забивает, надо пить пиво — он всегда первый»
Аленичев считает, что Бакаеву нужно уходить в аренду из «Зенита»
«Реал» следит за игроком «Зенита», «Локо» подписал защитника, а где будет Дзюба? Таблица переходов РПЛ
Источник: ЦСКА может подписать нападающего сборной Панамы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Агент Конате рассказал, что футболист «Ахмата» восстановится к весенней части сезона

Агент Николсона заявил, что футболист рассчитывает выигрывать титулы со «Спартаком»