Защитник «Краснодара» Рамирес объяснил, почему сыграл рукой в штрафной площади в матче с «Зенитом»

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес прокомментировал поражение от «Зенита» (0:1) в матче 15-го тура чемпионата России.

«Хорошая игра. Обе команды бились за победу, вышли заряженными. Это было самым важным. Почему не убрал руку в штрафной? Все просто, это футбол. Ты не можешь контролировать такие вещи. Еще остаются игры. У нас есть костяк, и с ним мы будем бороться и дальше», — цитирует Metaratings Рамиреса.

Единственный гол в этом матче забил полузащитник «Зенита» Далер Кузяев, реализовав пенальти. Одиннадцатиметровый был назначен за игру рукой защитника «быков» Кристиана Рамиреса в своей штрафной.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками в 15 матчах. «Краснодар» располагается на 6-й строчке, набрав 24 очка.