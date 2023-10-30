Защитник «Краснодара» Тормена рассказал, что раздражает его в РПЛ

Защитник «Краснодара» Витор Тормена признался, что его раздражают длительные поездки в РПЛ.

«Это сложно. Я не буду лгать. К сожалению, аэропорт закрыт. Поэтому некоторые поездки утомительны. Чтобы добраться до Москвы, нам потребовалось 11 часов. Приехали уставшие. Накопление игр и поездок начинает раздражать. Но мы стараемся не думать об этом слишком много», — цитирует Тормену журналист Фабио Алейшо.

27-летний бразилец перешел в «Краснодар» из «Браги» в летнее трансферное окно. Он провел за команду 10 матчей во всех турнирах. Контракт футболиста рассчитан до лета 2027 года.

«Краснодар» с 28 очками лидирует в РПЛ после 13 туров. В последнем матче команда Владимира Ивича на выезде уступила ЦСКА (0:1).

В следующем туре «быки» на своем поле примут «Крылья Советов». Игра состоится 5 ноября. Начало — в 14.00 по московскому времени.