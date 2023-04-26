Защитник «Крыльев Советов» Бейл летом может уехать в Германию

Защитником «Крыльев Советов» Гленном Бейлом интересуется клуб из бундеслиги, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, успешной игрой Бейла за самарский клуб заинтересовались несколько команд из России и Европы. В частности, за 27-летним защитником активно следит клуб из чемпионата Германии. Однако пока никакой конкретики по трансферу футболиста не запрашивалось.

Бейл перешел в «Крылья Советов» из голландского «Эммена» в августе 2021 года. За два года он провел 56 матчей в составе самарской команды, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.