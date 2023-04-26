Хавбек «Зенита» Вендел может пропустить матч с «Крыльями», но вернется в строй к «Спартаку»

Как стало известно «СЭ», под вопросом участие троих футболистов «Зенита» в субботнем гостевом матче 25-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

С высокой долей вероятности выезд в Самару пропустит 25-летний полузащитник Вендел. В настоящее время бразилец работает по индивидуальной программе, при этом он должен вернуться в строй к встрече 26-го тура со «Спартаком» (7 мая, Санкт-Петербург). Именно в этой игре сине-бело-голубые при определенных раскладах могут официально оформить чемпионский титул.

Кроме того, проблемы со здоровьем испытывают 27-летний защитник Родригао и 33-летний хавбек Александр Ерохин. Скорее всего, оба не смогут выйти на поле против волжской команды.