Защитник «Локомотива» Фассон прокомментировал свой вызов в олимпийскую сборную Бразилии

Сегодня, 15:52
Защитник «Локомотива» Лукас Фассон прокомментировал вызов в сборную Бразилии на матчи отборочного турнира КОНМЕБОЛ.
«Очень рад возможности сыграть за сборную. Надеюсь, что хорошо выступим на турнире и выиграем его. Счастлив, что смогу представлять свою страну, я мечтал об этом с детства», — цитирует Фассона пресс-служба железнодорожников.
Футболист не входил в первоначальный состав команды, озвученный национальной федерацией 5 января. Ранее в олимпийскую сборную Бразилии также был вызван армеец Келлвен.
Олимпийский отборочный турнир КОНМЕБОЛ пройдет с 20 января по 11 февраля 2024 года. По его итогам две команды получат право принять участие в футбольном турнире Олимпийских игр-2024. Сборная Бразилии сыграет в группе с Венесуэлой, Колумбией, Боливией и Эквадором.