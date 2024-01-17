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Сегодня, 15:52

Защитник «Локомотива» Фассон прокомментировал свой вызов в олимпийскую сборную Бразилии

Виктория Кравченко
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Защитник «Локомотива» Лукас Фассон прокомментировал вызов в сборную Бразилии на матчи отборочного турнира КОНМЕБОЛ.

«Очень рад возможности сыграть за сборную. Надеюсь, что хорошо выступим на турнире и выиграем его. Счастлив, что смогу представлять свою страну, я мечтал об этом с детства», — цитирует Фассона пресс-служба железнодорожников.

Футболист не входил в первоначальный состав команды, озвученный национальной федерацией 5 января. Ранее в олимпийскую сборную Бразилии также был вызван армеец Келлвен.

Олимпийский отборочный турнир КОНМЕБОЛ пройдет с 20 января по 11 февраля 2024 года. По его итогам две команды получат право принять участие в футбольном турнире Олимпийских игр-2024. Сборная Бразилии сыграет в группе с Венесуэлой, Колумбией, Боливией и Эквадором.

Сборная Бразилии по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Лукас Фассон
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