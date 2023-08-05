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Сегодня, 21:00

Защитник «Рубина» Рыбус объяснил уход из «Спартака»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Рубина» Мацей Рыбус объяснил, почему принял решение уйти из «Спартака».

21 июня красно-белые объявили о расторжении контракта с 33-летним поляком, который выступал за московский клуб с лета прошлого года.

— Я там мало играл. Можно сказать, что последние полгода я вообще не играл. Нужно было принимать какое-то решение

— Как проходит адаптация в «Рубине»?

— На четвертый день сборов получил травму. Долго не тренировался. Много пропустил. Ребята сыграли несколько товарищеский матчей, стартовали в чемпионате, в Кубке. Надо набирать кондиции, возвращаться в топ-форму.

— Как тебе Казань?

— Красивый город, мне нравится.

— Сложно ли было играть при трибунах, которые болели за «Спартак»?

— До первого гола не понял. Думал, это наши фанаты. Потом посмотрел — они прыгали и радовались, оказалось, что это болельщики «Спартака». За ними ездят из всех городов. Не знал, что их будет больше, чем наших.

— Руководство республики говорило, что хочет видеть «Рубин» чемпионом. Вы в команде обсуждаете такие задачи?

— Не могу ответить на этот вопрос. Никто не знает. В прошлом сезоне команда играла в ФНЛ. Тяжело сделать так, чтобы команда вышла и сразу билась за медали. В этом сезоне надо сохранить место, наверное, где-то в середине таблицы. Если все будет складываться, как мы хотим, тогда, возможно, поборемся за что-то. Но пока еще есть над чем работать.

Мацей Рыбус
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
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