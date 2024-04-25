Защитник «Рубина» Тесленко объяснил победу над «Зенитом»

Защитник «Рубина» Егор Тесленко прокомментировал победу казанцев над «Зенитом» (2:0) в 21-м туре РПЛ.

«Мы просто стали хорошо играть, поэтому и выиграли. Мы комбинировали, пытались играть в футбол, и стало все получаться. Наладили игру в обороне и атаке, поэтому сегодня была совершенно другая игра. Что Рахимов сказал в перерыве? Не знаю, меня в этот момент не было в раздевалке», — цитирует Тесленко Metaratings.

«Зенит» (50 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Отрыв от «Краснодара» (49), занимающего второе место, сократился до одного очка. «Рубин» (36) идет девятым в турнирной таблице.