Джикия: «Не раз высказывался, что не надо играть в декабре и в феврале»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением об игре в футбол зимой.

— Есть мнение, что в России нельзя играть в футбол в декабре и в конце ноября.

— Я об этом тоже не раз говорил.

— Сейчас новые инциденты, тот же матч с «Балтикой».

— Я что должен сделать? Не раз высказывался, что не надо играть в декабре и в феврале. Это тому и подтверждение.

— У «Спартака» три выездных матча за неделю. Как это влияет на команду и можно ли связать сегодняшнее поражение с усталостью?

— Усталостью от чего, от игры в футбол?

— От того, что три выездных матча подряд. Это влияет на команду?

— Возможно, на кого-то и влияет. Но есть медицинский штаб, который смотрит, корректирует, кто устал, кто нет. Что касается выездов, они всегда были и будут, как и игры на третий-четвертый день.