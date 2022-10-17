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Сегодня, 13:23

Защитник «Спартака» Маслов ответил на вопрос, был ли у него страх завершить карьеру из-за травм

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Антон Иванов

Защитник «Спартака» Павел Маслов в разговоре с корреспондентами «СЭ» рассказал о долгом восстановлении после травмы и ответил на вопрос о мыслях завершить карьеру футболиста.

— Можно сказать, что сейчас ты наконец-то кайфуешь от футбола?

— Да, я близок к этому. Тело позволяет получать удовольствие от футбола. Болевые ощущения уходят, я потихоньку приближаюсь к оптимальным кондициям.

— Когда у тебя была одна травма за другой, у тебя был страх того, что ты можешь завершить карьеру футболиста?

— Это был очень тяжелый период, да. Мыслей, чтобы закончить у меня никогда не было.

— Кто тебе помог пережить этот сложный период?

— Мои близкие: моя семья, девушка. Все были рядом, поддерживали каждый день. Они помогали мне абстрагироваться от футбола. Сложно думать об этом, когда ты ничем не можешь помочь своей команде.

22-летний Маслов в текущем сезоне провел 8 матчей за красно-белых и сделал 2 результативные передачи.

«Спартак» после 13 туров чемпионата России занимает второе место с 26 очками. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками. У лидирующего «Зенита» 33 очка.

Павел Маслов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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