Защитник «Спартака» Маслов ответил на вопрос, был ли у него страх завершить карьеру из-за травм

Сегодня, 13:23
Защитник «Спартака» Павел Маслов в разговоре с корреспондентами «СЭ» рассказал о долгом восстановлении после травмы и ответил на вопрос о мыслях завершить карьеру футболиста.
— Можно сказать, что сейчас ты наконец-то кайфуешь от футбола?
— Да, я близок к этому. Тело позволяет получать удовольствие от футбола. Болевые ощущения уходят, я потихоньку приближаюсь к оптимальным кондициям.
— Когда у тебя была одна травма за другой, у тебя был страх того, что ты можешь завершить карьеру футболиста?
— Это был очень тяжелый период, да. Мыслей, чтобы закончить у меня никогда не было.
— Кто тебе помог пережить этот сложный период?
— Мои близкие: моя семья, девушка. Все были рядом, поддерживали каждый день. Они помогали мне абстрагироваться от футбола. Сложно думать об этом, когда ты ничем не можешь помочь своей команде.
22-летний Маслов в текущем сезоне провел 8 матчей за красно-белых и сделал 2 результативные передачи.
«Спартак» после 13 туров чемпионата России занимает второе место с 26 очками. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками. У лидирующего «Зенита» 33 очка.