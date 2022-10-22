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Сегодня, 13:21

Аршавин о матче ЦСКА — «Спартак»: «Я смотрел без звука. В принципе, нормальный матч»

Сергей Разин
корреспондент

Бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин поделился впечатлениями от матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (2:2).

«Я смотрел без звука — телек был вдали. В принципе, нормальный матч, в котором была интрига. Сначала ЦСКА выглядел здорово, но потом «Спартак» забил, и ЦСКА пришлось отыгрываться. Хорош был Чалов — это позитивно для нашего чемпионата и для сборной, если он будет продолжать так играть. Соболева и Промеса тоже для себя отметил», — приводит слова Аршавина Sport24.

После этого матча ЦСКА с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Спартак» с 26 очками — на второй строчке.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Динамо

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
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Челси
Манчестер Юнайтед

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

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Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
Андрей Аршавин
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
3
8
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