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Бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин поделился впечатлениями от матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (2:2).
«Я смотрел без звука — телек был вдали. В принципе, нормальный матч, в котором была интрига. Сначала ЦСКА выглядел здорово, но потом «Спартак» забил, и ЦСКА пришлось отыгрываться. Хорош был Чалов — это позитивно для нашего чемпионата и для сборной, если он будет продолжать так играть. Соболева и Промеса тоже для себя отметил», — приводит слова Аршавина Sport24.
После этого матча ЦСКА с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Спартак» с 26 очками — на второй строчке.
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