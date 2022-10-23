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Сегодня, 15:31

В «Спартаке» не видят никакой провокации в действиях Абаскаля во время дерби с ЦСКА

Севастиан Терлецкий
Корреспондент

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в комментарии для «СЭ» рассказал, почему клуб не согласен с дисквалификацией главного тренера команды Гильермо Абаскаля по итогам матча 13-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

Испанский специалист пропустит сегодняшнюю встречу 14-го тура с «Химками» (начало в 16:30).

— Я бы эту историю хотел закрыть, поскольку, во-первых, не мы ее начали, — подчеркнул Зеленов. — Нас пригласили на КДК. Мы туда пришли. Вынесли решение, с которым мы несогласны. Давайте я скажу в последний раз: в действиях Гильермо не было никакой провокации. Он сказал «фейр-плей» в адрес скамейки соперника, прямо апеллируя к той истории, которая произошла с Зобниным. Это эмоции. Он никого не полез с кулаками бить. Он никого не трогал, ни к кому не прикасался. Он сказал «фейр-плей, фейр-плей». И все.

— Он достаточно активно бежал к скамейке ЦСКА.

— Активно бежал. Он всегда активно после финального свистка, будь то окончание матча или свисток на перерыв, всегда быстро удаляется в подтрибунное помещение. Он быстро подбежал, сказал и ушел. Вы вспомните историю с Тедеско и Гончаренко. Это даже не похоже.

— То есть вы не видите в этих действиях Абаскаля провокации?

— Вообще, ноль целых ноль десятых.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
Химки 0
1-й тайм

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
4
2
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