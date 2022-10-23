В «Спартаке» не видят никакой провокации в действиях Абаскаля во время дерби с ЦСКА

Сегодня, 15:31
Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в комментарии для «СЭ» рассказал, почему клуб не согласен с дисквалификацией главного тренера команды Гильермо Абаскаля по итогам матча 13-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).
Испанский специалист пропустит сегодняшнюю встречу 14-го тура с «Химками» (начало в 16:30).
— Я бы эту историю хотел закрыть, поскольку, во-первых, не мы ее начали, — подчеркнул Зеленов. — Нас пригласили на КДК. Мы туда пришли. Вынесли решение, с которым мы несогласны. Давайте я скажу в последний раз: в действиях Гильермо не было никакой провокации. Он сказал «фейр-плей» в адрес скамейки соперника, прямо апеллируя к той истории, которая произошла с Зобниным. Это эмоции. Он никого не полез с кулаками бить. Он никого не трогал, ни к кому не прикасался. Он сказал «фейр-плей, фейр-плей». И все.
— Он достаточно активно бежал к скамейке ЦСКА.
— Активно бежал. Он всегда активно после финального свистка, будь то окончание матча или свисток на перерыв, всегда быстро удаляется в подтрибунное помещение. Он быстро подбежал, сказал и ушел. Вы вспомните историю с Тедеско и Гончаренко. Это даже не похоже.
— То есть вы не видите в этих действиях Абаскаля провокации?
— Вообще, ноль целых ноль десятых.
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