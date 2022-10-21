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«КДК нужно было сказать Абаскалю: «Ты моложе, зови Федотова в ресторан». Семин — о скандале после дерби и перспективах «Локо»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Юрий Семин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Антон Миранчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Гильермо Абаскаль и Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Футболисты «Локомотива» радуются голу Миранчука.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Локомотива» и «Динамо» Юрий Семин — о матче этих команд и ситуации между Владимиром Федотовым и Гильермо Абаскалем.

Играл бы Едвай при Семине?

— Планируете посетить дерби «Локомотив» — «Динамо»?

— Нет, буду смотреть матч по телевизору.

— По последним двум играм можно сказать, что «Локомотив» оживает?

— Многое покажет дерби с «Динамо». Этот матч очень важен с точки зрения результата, места в таблице. Ведь если кто-то проиграет, думаю, уже потеряет шансы в этом сезоне на высокие места. Так что я жду агрессивный футбол, но и с оглядкой на свои ворота. «Локомотив», как мне показалось, в последних двух играх изменил свою систему, тактику.

— Поясните, пожалуйста.

— Железнодорожники стали больше внимания уделять обороне. И это, конечно, логично. Столько пропустили уже... Такого же никогда не было! А в последних двух встречах оставили свои ворота на замке, что и принесло победы. Cчитаю, в матче с «Торпедо» тренеры угадали с тремя опорниками. Они хорошо выполняют оборонительные функции. Теперь должны улучшить прием мяча и атакующие действия.

— Как вам Баринов в роли центрального защитника?

— Его качества позволяют ему эффективно действовать и в опорной зоне, и в центре обороны. Играя центрального защитника, Дмитрий хорошо начинает атаки.

Дмитрий Баринов. «На некоторых игроков смотришь и думаешь: им до *****». Откровенный Баринов — о кризисе «Локомотива»

— Недавно ваш бывший подопечный Сергей Гуренко в интервью «СЭ» заметил: «Едвай — это не игрок, а катастрофа! Он же в каждом матче ошибается, никуда не успевает, из-под него регулярно забивают голы. Семин такого защитника давно бы выгнал!»

— Не могу сказать, кто бы играл при Семине, а кто — нет. У Сергея есть свое мнение. Он опытный человек, всегда приносил громадную пользу «Локомотиву», который тогда являлся топ-клубом. Не забывайте, что потом Гуренко еще поиграл и в «Роме» у Капелло. Он себя здорово проявил в серии А.

— Александр Тарханов считает, что у «Локомотива» довольно средний состав. По качествам он выделил только Баринова и Миранчука.

— А я бы никого не выделял.

— Почему?

— Выделять некого. Место в турнирной таблице сейчас говорит о многом. Команда борется за то, чтобы выбраться из ямы.

Футболисты "Локомотива" радуются голу Миранчука. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Футболисты «Локомотива» радуются голу Миранчука.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Локо» оказался физически не готов к сезону

— В чем главная проблема «Локомотива»?

— Физическое состояние. Подготовка к чемпионату была...

— Провалена?

— По всей видимости, да. Ведь команда играла всего 60-70 минут, а потом останавливалась.

— Сейчас виден какой-то прогресс?

— За счет постоянных матчей в чемпионате и на Кубок футболисты, думаю, должны прибавить. Надеюсь, доберут кондиции через игры. Сейчас, в принципе, уже выглядят неплохо. Но к старту сезона оказались просто не готовы...

Михаил Галактионов. Как изменится «Локомотив»: вместо Плутника — Нагорных, новый тренер — Галактионов?

— Иван Игнатьев реанимирует свою карьеру в «Локо» или пока это большой вопрос?

— На сегодняшний день топ-игроков, которые раньше были в «Локомотиве», нет в команде. Точнее, их очень мало.

— Кто лидер этой команды?

— Понимаете, лидером должна быть вся команда, объединенная идеей. Я всегда ориентируюсь на это.

— Верите, что у Андрея Федорова, Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина получится исправить ситуацию до Нового года?

— Календарь очень сложный. «Динамо», ЦСКА, «Спартак»... Многое решится в этих матчах. Шансы 50 на 50. Тренеры на правильном пути. Уделили внимание обороне — самому слабому месту. Как я уже сказал, три опорника прежде хороши в отборе.

Антон Миранчук. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Антон Миранчук. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Меня сватали в «Локомотив»? Хорошо реагировал

— Получается, Антону Миранчуку не найдется пока место в составе?

— Почему? Антон — игрок, который имеет неординарные качества. У него приличные физические данные, он способен отдать последний пас, хорош в завершении.

— Однако в последнее время не проходит в стартовый состав.

— Ну... Тут, наверное, ему нужно и себе задавать вопросы. Почему он стал хуже играть? Это надо узнать у тех, кто находится внутри клуба, команды. Мне же ясно одно: Миранчук обладает потрясающими данными, чтобы реализовать себя в полной мере на очень серьезном уровне.

15&nbsp;октября. &laquo;Лужники&raquo;. &laquo;Торпедо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;. Встряска «Локо» сработала, но выход из кризиса будет долгим. «Торпедо» Талалаева хватило на тайм

— Педриньо произвел настоящий фурор, забив четыре мяча в кубковом матче с «Химками», а потом как-то ушел в тень. Почему?

— Бразилец действительно сильно проявил себя в своих первых матчах за «Локо». Успешно шел в обводку, бил по воротам. Но тут нужно учитывать следующее. Да, забил четыре мяча в игре с «Химками». Однако правый защитник соперников явно его не знал, не изучил. Постоянно пускал его в середину, давал себя обвести. А вот в следующих встречах легионеру уже не позволили так разгуляться. Поняли, раскусили главный козырь. Может быть, поэтому Педриньо в последних турах оказался в резерве.

— СМИ пишут, что «Локомотив» возглавит Михаил Галактионов. Как вам такой выбор?

— Мне сложно все это комментировать. Лучше задавать вопросы руководителям клуба.

— Вас ведь тоже сватали и на пост главного тренера, и на пост президента «Локомотива».

— Ну и хорошо.

— Как вы на это реагировали?

— Хорошо реагировал.

Гильермо Абаскаль и Владимир Федотов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Гильермо Абаскаль и Владимир Федотов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Абаскаль и Федотов

— Как вам нынешнее «Динамо»?

— Если сравнивать с прошлым годом, то нет прежней искры. Пока бело-голубые располагаются в середине турнирной таблицы. На мой взгляд, хуже выглядят молодые игроки, которым ранее выдавались авансы.

— Вы о Захаряне?

— Не только о нем. Думаю, это временное явление. Часто молодые футболисты очень ярко начинают, но потом, как правило, наступает спад.

— Захарян мог надломиться психологически из-за того, что не перешел в «Челси»?

— Да ничего он не надломился. Это естественный процесс. Синдром второго сезона.

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— Как вам видится ситуация во время и после дерби ЦСКА — «Спартак»? Что скажете о перепалке Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля?

— Эта история раздута журналистами. Нужно же о чем-то говорить, писать... Я лично ничего страшного не увидел. Эмоции и не более того. Тем более не забывайте, что это дерби.

— Однако КДК дисквалифицировал обоих тренеров на один матч.

— Хм. Я этого не понимаю. КДК нужно было сказать им: идите, посидите в ресторане, поговорите.

— Вот как?

— Да. Можно было сказать Абаскалю: «Гильермо, ты моложе. Пригласи Федотова в ресторан. Посидите, поговорите о футболе, о ваших взаимоотношениях. Пока мы вас не наказываем». Повторяю, это всего лишь эмоции, присущие футболу. Без них футбол умирает. Вот и все. Лучше давайте говорить и писать о качественном дерби. Оба тренера — молодцы. Здорово подготовили свои команды. Вот это действительно важно!

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Гильермо Абаскаль
Юрий Семин
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