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Сегодня, 18:34

Кавазашвили назвал неграмотным решение КДК отстранить Абаскаля и Федотова

Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать главных тренеров «красно-белых» Гильермо Абаскаля и ЦСКА Владимира Федотова на один матч.

«КДК РФС не имел права так поступать. Это было неграмотное решение. Два тренера после игры пошли на перемирие, они ведь пожали друг другу руки. Никто даже жалобы не подавал, инициаторами выступили журналисты. Решение отстранить — это неграмотность членов КДК. У них очень серьезный председатель, я удивился, как он мог допустить такую оплошность. Я не могу понять, почему «Спартак», великий клуб, прощает подобные выходки. Это было нарушением этики. Всех членов КДК нужно вызвать в комитет по этике РФС, чтобы разобраться с ними. Люди помирились, обошлось без драки. Одна сторона высказала ругательства, вторая кричала fair-play и все! Два английских слова имеют более грозное и грязное значение, чем русский мат, который звучал в адрес Абаскаля. Что это такое? Кто виноват? Решение дисквалифицировать абсолютно не красит КДК», — приводит слова Кавазашвили Betonmobile.ru.

Между Абаскалем и Федотовым произошел конфликт после первого тайма матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2). Испанец попытался прорваться к технической зоне соперника, а тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань.

Федотов получил два матча дисквалификации (один — условно с испытательным сроком до конца сезона-2022/23), в то время как Абаскаля лишь отстранили на одну игру.

Источник: https://betonmobile.ru/kavazashvili-schitaet-chto-kdk-postupil-negramotno-otstraniv-abaskalya

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 0
1-й тайм

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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