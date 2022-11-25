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Гайич — о ситуации с Зобниным в дерби: «Полностью уверен: сделал все верно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Милан Гайич рассказал, как изменилось его мнение по поводу эпизода с полузащитником «Спартака» Романом Зобниным в дерби.

«Такое случается в футболе. Считаю, дело не в недостатке уважения. Перед этим мы дважды просили спартаковцев выбить мяч, но они отказывались это делать. Я увидел, что Роман подхватил мяч и начал движение вперед, поэтому ринулся за ним и попытался совершить перехват. Он показал мне что-то рукой, но было уже слишком поздно. Мы продолжили наступление и забили гол. Мог ли судья остановить встречу? Если бы он хотел, то, вероятно, сделал бы это раньше.

Поймите, не вижу ничего странного или особенного в эпизоде с Романом. Если футболист оказывается на газоне, мяч выбивается, но это происходит сразу, а не спустя несколько передач. Если бы позвонил ему, это означало бы, что я поступил неправильно. А я полностью уверен: сделал все верно. Но если пересекусь с Зобниным в городе, пожму ему руку. За пределами поля нужно оставаться людьми. Я неоднократно принимал участие в белградском дерби между «Партизаном» и «Црвеной Звездой», и мы всегда проявляли уважение друг к другу до и после матчей», — приводит RT слова Гайича.

На 17-й минуте матча Зобнин демонстративно поднял руки, предлагая Гайичу остановить игру, так как два футболиста лежали на поле. Однако игрок ЦСКА проигнорировал этот призыв и продолжил голевую атаку.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1078352-gaiich-zobnin-derbi-spartak?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Милан Гайич
Роман Зобнин
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